KİM market çalışma saatleri 2021! KİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Müşteri memnuniyeti esasıyla 1986 yılından bu yana hizmet veren KİM marketler zinciri İstanbul, İzmir, Edirne, İzmit, Tekirdağ ve pek çok ilimizde bulunan mağazalarıyla 2500'ü aşkın çalışanıyla birlikte halkımıza hizmetlerini sürdürüyor. Diğer yandan alışverişe çıkacak olanlar KİM market çalışma saatleri ile ilgili olarak 2021 KİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtlarını merak ediyor.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

KİM marketten alışveriş yapmayı planlayanlar KİM market açılış ve kapanış saatlerini ve hafta sonları çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. İşte 2021 KİM market çalışma saatleri ve diğer tüm detaylar…

KİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

KİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

KİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

KİM MARKET HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Haftanın 7 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) hizmet vermektedir.