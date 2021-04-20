Kimlik değişimi için gittiği Göç İdaresi'nde karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne kimlik değiştirmek için gelen Afganistan uyruklu Dost Muhammed O.'nun bina girişinde görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu belirlendi. Karantinayı ihlal eden Afgan için filyasyon ekiplerine haber verildi.

Karantinası bugün başladığı belirlenen Dost Muhammed O., KYK yurduna yerleştirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira da idari para cezası uygulanan Dost Muhammed O., ''Beraber kaldığım arkadaşım pozitif çıkmıştı. Ben de kimlik kartımı değiştirmeye gelince riskli çıktım ve beni de kuralları ihlal ettiğim için yurda karantinaya aldılar" dedi.