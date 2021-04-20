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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:22

’de kaçak tütün oeprasyonu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de kaçak tütün oeprasyonu

'de KOM polisi tarafından düzenlene operasyonda 93 kilo 500 gram açık tütün ve binlerce makaron ile tabanca fişeği ele geçirildi. 3 kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma düzenledi.

KOM polisi, kaçak tütün sattığı tespit edilen K.Ö., Ş.D. ve R.Y. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yaptı. 3 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün, 20 bin 380 doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile kömürü, 250 adet TAPDK bandrolü, 108 adet dolu tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Kırıkkale’de kaçak tütün oeprasyonu
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