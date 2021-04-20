Kırşehir’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Akşam saatlerinde Ankara-Kayseri karayolunda yaşanan olayda Kayseri'den Ankara'ya seyir halinde olan otomobil yüklü 06 BNZ 71 plakalı tıra aynı istikamete seyreden yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme gelişen kazada tır sürücüsü Murat Şen (52), tırın çarptığı araç sürücüleri Mehmet Koçyiğit (42), Tanju Erbaş (36) ve Süleyman Bektaş (64) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.