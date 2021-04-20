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Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:19

’de zincirleme kaza: 4 yaralı

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de zincirleme kaza: 4 yaralı

’de bir kavşakta meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Ankara-Kayseri karayolunda yaşanan olayda Kayseri'den Ankara'ya seyir halinde olan otomobil yüklü 06 BNZ 71 plakalı tıra aynı istikamete seyreden yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme gelişen kazada tır sürücüsü Murat Şen (52), tırın çarptığı araç sürücüleri Mehmet Koçyiğit (42), Tanju Erbaş (36) ve Süleyman Bektaş (64) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırşehir’de zincirleme kaza: 4 yaralı
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