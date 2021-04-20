Koronavirüs yüzünden bebeğini kaybetmişti! Bugün Zonguldak'ta toprağa verildi...

Zonguldak'ta yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Bu esnada Istanbul'a yerleşen Sancı ailesi 5 aylık bebeklerini beklerken anne adayı korona virüsüne yakalandı.