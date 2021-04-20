Koronaya yakalanan aile filyasyon ekibine saldırdı! Hemşirenin el parmakları kırıldı

Batman'ın Hilal Mahallesinde bulunan bir ailenin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Salgının yayılma hızını kontrol altına almak ve hasta ile yakınlarının muayenelerini yapmak üzere filyasyon ekibi koronavirüse yakalanan ailenin bulunduğu adrese gitti. Filyasyon ekibini karşılarında gören aile şiddete başvurdu. Filyasyon ekibinde bulunan hekim ve şoför, hasta yakını tarafından sözlü şiddete uğrarken ekipteki hemşire ise darp edildi. El parmağı kırılan hemşire saldırgandan şikâyetçi oldu.

Sağlık çalışanlarına yönelik bir diğer saldırı ise Batman Eğitim ve Araştırma hastanesinde gerçekleşti. Saat 01.30 sularında hastanenin yataklı servisinde görevli bulunan iki hemşire hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradı. Her iki saldırı olayı ile ilgili inceleme başlatılırken Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu duruma tepki gösterdi.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınayan Pamukçu, "Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla sağlık çalışanına şiddet topluma karşı utanç verici bir eylemdir. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırı bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarına yönelik kötü söz, uygunsuz muamele ve şiddet uygulanmasını tüm toplum olarak el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Bu tür saldırıların en asgarisinin dahi gereğini yapmak için müdürlük olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. 7-24 saat Batman halkına canları pahasına sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımıza, Batman halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini esirgememelerini ve şifa veren ellere sahip çıkmalarını diliyorum" dedi.