Masaj salonunda fuhuş yapıyorlardı yakalandılar

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fuhuş yapan şahılar- Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yenişehir Mahallesinde bulunan bir adresten çıkan, R. E. ve Ö. B. isimli şahısların Tayland uyruklu kadınlara 100 lira karşılığı masaj yaptırdıklarını masaj sonunda cinsel birliktelik yaşadıklarını beyan etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda U. L., A. S., P. S. , S. S., K. A., C. C. İsimli yabancı uyruklu şahıslar konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilçe emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayrıca ikameti kiralayan B.Ç. isimli şahsa fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten suçundan adli işlem yapıldı.