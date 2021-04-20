Masasında Güller, yüreklerde kor ateş

KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın (28) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Konya Meram Tıp Fakültesi'nde hematoloji bölümünde kanser tedavisi gördüğü sırada Kovid- 19'a yakalanan Boyalı alındığı yoğun bakım ünitesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boyalı için Hacı Veyis Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende, Sultan Beyza Boyalı için dua edildi, Konya İl Müftüsü Ali Öge cenaze namazını kıldırdı.Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine başsağlığı diledi. Savcı Boyalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın odasını mesai arkadaşları güllerle donattı. Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, "Kendisi yaklaşık 2-3 haftadır entübeyle mücadele etmekte olup maalesef bu yaşam mücadelesini kaybetmiş bulunmaktadır. Yargı camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.