MHRS ALO 182 neden açılmıyor? ALO 182 neden meşgul çalıyor? MHRS'den 182 arızası açıklaması bekleniyor

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir.