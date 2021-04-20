MHRS ALO 182 neden açılmıyor? ALO 182 neden meşgul çalıyor? MHRS'den 182 arızası açıklaması bekleniyor

Koronavirüse karşı aşılama süreci devam ediyor. Öncelik gruplarına göre, sırası gelen vatandaşlar aşı randevusu alma işlemini yaptıktan sonra koronavirüs aşısı oluyor. Bakan Koca, aşılamada 55 yaş ve üstü için sıra geldiğini belirtirken MHRS, e-Nabız ve ALO 182 üzerindeki yoğunluk bir hâyli arttı. Vatandaşlar, yoğunluk nedeni ile ALO 182'ye zaman zaman ulaşamıyor. Bu durum da, ALO 182 neden aranmıyor ve meşgul çalıyor sorusunun araştırılmasına neden oluyor. Peki, ALO 182 neden çalmıyor? İşte, ALO 182 koronavirüs aşı randevusu alma hattı hakkında bilgiler
MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması
MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.
Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.
Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir.
MHRS'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Yaşanan arızayı bildiren bir vatandaşın paylaşımını yanıtlayan MHRS durumla ilgili olarak;
"Merhaba. Bazı dönemlerde vatandaşlarımızın ALO182'ye olan talebinin artması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda http://mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından kolayca üyelik oluşturup aynı randevu bilgilerine erişerek işlem gerçekleştirebilirsiniz."
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