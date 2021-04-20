Migros çalışma saatleri 2021: Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Uzun yıllardır ülkemizde vatandaşlara hizmet veren Migros marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken özellikle corona virüsü pandemisi nedeniyle daha önceleri bilindiği üzere market çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu bağlamda; Migros market çalışma saatleri neler? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haftanın her günü (hafta sonları da dahil) olmak üzere Migros marketler belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır. 1954 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Migros market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

MİGROS MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Migros marketler haftanın her günü belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır.

MİGROS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS Market hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS Market HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.