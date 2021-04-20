Motosiklet hırsızları JASAT’a takıldı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Kardelen Mahallesi Emekli TOKİ'de yaşanılan motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini bulmak için dedektif gibi iz süren JASAT timlerine Üniversite Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 48 saatlik yapılan PTS (Plaka Tanıma Sistemleri) ve güvenlik kamera incelemelerinin ardından şüpheli şahısların kimliklerini tespit edildi. 4 şüpheli şahıs yapılan operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Organize Suç Örgütüne Üye Olmak ve Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.