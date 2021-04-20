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Giriş Tarihi: 21.4.2021 00:14

Muhtarı öldüren zanlı yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Muhtarı öldüren zanlı yakalandı

’ın ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı Sait Ö.’nün hayatını kaybettiği olayın faili Dedektif Jandarma JASAT timleri ve Gevaş Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Olay 3 gün önce Van'ın Gevaş İlçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada mahalle muhtarı Mehmet Sait Ö., abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. yaralanırken, hastaneye kaldırılan muhtar Sait Ö. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Silahlı kavgada yaralanan Y.Ö. ve R.Ö'nün hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

14 KİŞİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Olayın şüphelisi M.H.Ö. olay yerinde suç aleti ile birlikte kaçarken, zanlının yakalanması için Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Dedektif Jandarma JASAT timleri ortak bir çalışma başlattı. Jandarmanın dedektif timleri JASAT personelinin sıkı takibi ve araştırmaları sonucunda olayla ilgili şüpheli ile bağlantılı ve yardım yataklık ettikleri tespit edilen 14 şüphelinin 4 ayrı adreslerinde arama yapıldı.



JASAT TİMLERİ VE JANDARMA ORTAKLAŞA OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın faili M.H.Ö.'nün yakalanması için Jandarmanın dedektifleri JASAT timlerinin sıkı takip ve araştırmaları sonucunda zanlı Van merkezinde olduğu tespit edilmesi üzerine, İpekyolu ilçesinin İskele Caddesi üzerinde JASAT timleri ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.H.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Muhtarı öldüren zanlı yakalandı
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