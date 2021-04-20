Nikah işlemleri için gereken evraklar ve belgeler listesi ve başvuru adımları: Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Nikah için gerekli olan evraklar, başvuru yapacağınız belediyelere göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden evrakları hazırlamadan önce başvuru yapacağınız belediye ile iletişime geçip nikah için istenilen belgeleri teyit ettirmenizde fayda var. Nikah evraklarının geçerlilik süresi 6 aydır. Çünkü istenilen evraklar 6 ay sonrasında geçerliliğini yitirebilir. Nikah işlemleri ve başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…



Resmi nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Evlilik için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri

Son altı ayda çekilen vesikalık fotoğraf (6şar adet olması önerilir.)

Nüfus kayıt örneği (İlçe Emniyet Müdürlüğü ya da e-devlet üzerinden alabilirsiniz.)

İkametgah belgesi (Muhtarlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ya da e-devlet üzerinden alabilirsiniz.)

Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)

Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

Evlilik sağlık raporu (Özel ve Devlet Hastaneleri ya da Aile Hekimliği'nden alabilirsiniz.)

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Evlenme ehliyet belgesi nedir? Evlenme ehliyet belgesi nasıl alınır?

Nikah başvurusunda bulunacak olan çiftlerin toplayacağı belgeler arasında evlenme ehliyet belgesi önemli yer tutar. Çiftlerin evlenmesine engel bir durumun bulunup bulunmadığı resmi olarak incelenir. Çiftlerin yaşı ve medeni hallerinde bir sıkıntı olmaması resmi olarak kanıtlanmalıdır. Bu belge içerisinde çiftlerin ayrı ayrı ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, medeni hali ve evlenmelerine mani olmayan bilgiler yer alır. Bu belge daha çok yabancı uyruklu olan kişilerden istenilir. T.C. vatandaşı olan çiftlerin nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden görülebiliyor. Bu nedenle nüfus kayıt örneği, evlenme ehliyet belgesi yerine geçiyor. Elektronik ortamda nüfus kayıt örneği bulunmayan kişiler bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden alabilirler.

Nikah için sağlık raporu nereden alınır? Nikah için sağlık raporu almak zorunlu mudur?

Nikah başvurusunda bulunacak çiftlerin sağlık açısından evlenmelerinde bir sakınca görülüp görülmemesi için alınan belgedir. Sağlık raporu, nikah başvurusu öncesi aile hekimliklerinden, özel ya da devlet hastanelerinden alınmaktadır. Bazı aile hekimlikleri ya da küçük sağlık kuruluşları tam donanımlı olmadığı için bazı testler için farklı kurumlara yönlendirilebilirsiniz. Özel hastanelerden alacağınız sağlık raporunda yapılacak olan testler ücretlidir. Yapılan tetkikler sonuçlarını mutlaka aile hekimlerine kaşeli bir şekilde imzalatmanız gerekmektedir. Yapılan testlerde evlenmenize bir mani görülmüyorsa hekimler raporu kısa sürede onaylar.

Evlenecek olan çiftlerin sağlık raporu alması zorunludur. Bu sayede evliliklerine engel bir hastalıklarının olmadığı resmi olarak kanıtlanmış olur.

Yabancı uyruklu vatandaşlar sağlık raporunu nereden alabilir?

T.C. kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar, sağlık raporlarını özel ya da devlet hastanelerinden alabilirler. T.C. vatandaşı olan eşlerinin aile hekimleri maalesef bu konuda yardımcı olmuyor.

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Hangi hastalıklar evlenmek için engeldir?

Yapılan test sonuçlarında bu hastalıklara rastlanırsa eğer kişinin tedavisi gerçekleşmeden sağlık raporu verilmez. Evlenmeye engel olan hastalıklar şunlardır:

Tüberküloz (Verem)

Lepra (Cüzzam)

Şankroid (Yumuşak şankr)

Sifiliz (Frengi)

Gonore (Bel soğukluğu)

Akıl hastalıkları ve ayırt etmede güçlük

Hangi hastalıklar evlenmek için engel değildir?

Evlenmeye engel olmayan hastalıklar şunlardır:

HIV (AIDS)

Hepatit B

Hepatit C

Kan uyuşmazlığı

Anksiyete bozukluğu

Bipolar bozukluk

Şizofreni

Akdeniz anemisi

Nikah işlemleri ücreti nereye yatırılır? Nikah işlemleri ücretleri ne kadardır?

Belediyeler evlilik cüzdanı için standart ücret almaktadır. 2020 yılı itibariyle evlilik cüzdanı ücreti 110 TL olarak belirlenmiş olup evlilik dosya ücreti olarak da bazı belediyeler 25 TL ücret talep etmektedir. Nikah başvurusu yapacak olan çiftler bu ücreti başvuru yaptıkları belediyeye öderler.

Belediyeler, hafta içi kıyılacak olan nikahlardan genelde ücret almazlar. Şayet almak isterlerse belediyeler maksimum 180-650 TL arası ücret talep edebilirler. 650 TL'nin üzerinde bir ücret talep etmeleri halinde ise itiraz edebilirsiniz. Hafta sonu yapılacak nikahlarda ise bu ücret 700 TL'den başlamaktadır.

Nikahınız düğünlü olacaksa eğer çağıracağınız nikah memuruna 450-1250 TL ortalama bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Nikah memurunuzun düğününüzde kalma süresi ise ortalama 60 dakikadır.

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