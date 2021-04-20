O artık bir müzik öğretmeni

KAAN Bahadır 2011'de motosiklet kazası geçirdi, boynundan aşağısı felç oldu, hafıza kaybı yaşadı. Çok sayıda ameliyat geçirdi, uzun süre bitkisel hayatta kaldı. Ailesinin desteği ve kendi azmi ile 10 yıl sonra tekrar ayağa kalktı. Kazadan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde bateri öğrencisi olan Kaan Bahadır, doktorlarının tavsiyesiyle sanat eğitimine yeniden başladı. Ve Kaan tekrar başladığı müzik sayesinde hayata tutundu. Şimdi özel bir eğitim kurumunda müzik öğretmeni olarak gençlere müzik alanında yol gösteriyor. Bir mucize eseri hayatta olduğunu söyleyen Kaan, müziğin hayatını yeniden inşa etmesinde büyük rol oynadığını belirterek şunları söyledi: Ailemin desteği ile yarım kalan okulumu bitirdim. Aynı zamanda beni yalnız bırakmayan konservatuvardan da iyi bir derece ile mezun oldum. Müzik sayesinde de yeniden ve sil baştan hayatımı kazandım.