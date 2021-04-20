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Giriş Tarihi: 20.4.2021 07:14 Son Güncelleme: 20.4.2021 07:14

On Numara sonuçları MPİ ile açıklandı! ile sorgulama

On Numara sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri - ortak canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (19 Nisan 2021 Pazartesi) şans oyunu severlere duyuruldu. Çekilen 22 numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek için açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı.

"On Numara sonuçları" haftalık düzende 2 gün, Milli Piyango Online aracılığıyla, Youtube - MP TV canlı yayınıyla şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak dahil olanlar biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için kazandıran numaraları öğrenmek amacıyla 19 Nisan MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (19 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 19 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Nisan On Numara sonuçları: 1 - 2 - 5 - 14 - 20 - 21 - 27 - 34 - 35 - 40 - 41 - 46 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 59 - 69 - 70 - 71 - 80

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.




SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
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