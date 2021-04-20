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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:33

Psikiyatri hastası balkondan sarkarken 3. kattan düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Psikiyatri hastası balkondan sarkarken 3. kattan düştü

’da psikiyatri hastası 20 yaşındaki Hatice Y., 3. kattaki evlerinin balkonundan sarkarken aşağıya düştü. Vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle canının çok yandığını söyleyerek gözyaşı döken Hatice Y.’ye anne Makbule Y. destek verdi. Kızını acılar içerisinde gören anne kızının saçını okşayıp,  ‘Geçecek kızım merak etme ben yanındayım’ diyerek teselli etti.

Konya merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesinde bulunan bir sitede saat 08.00 sıralarında psikiyatri hastası olan Hatice Y, 3. kattaki dairelerinin balkonuna çıkarak kendisini aşağıya sarkıttı. Bunu gören aile üyeleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hatice Y. bir süre sonra daha fazla tutunamayarak aşağıya düştü.

Toprak zemine düşen genç kızın vücudunda kırıklar oluştu. Acıya dayanamayan genç kız, 'Her yerim acıyor. Ne olur hemen hastaneye götürün. Anne sende benimle gel' diye gözyaşı döktü. Acılı anne Makbule Y.de kızının saçını okşayarak, 'Geçecek kızım merak etme ben yanındayım' diyerek kızını teselli etmeye çalıştı. Hatice Y., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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Psikiyatri hastası balkondan sarkarken 3. kattan düştü
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