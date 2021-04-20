Ramazan'da kan bağışı mesaisi

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında Şanlıurfa Kızılay kan merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası 3 gün boyunca sahura kadar devam edecek.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"



Ramazan ayında iftar sonrası düzenlenen Kan bağışıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kızılay kan merkezinde Koronavirüs salgınından dolayı stoklarda yaşanacak azalmalara karşı Ramazan ayı içerisinde Siverek ilçemizde başlattığımız kan bağışı kampanyamız 3 gün boyunca sahura kadar devam edecektir. Ramazan ayında iftar sonrası kan bağışına gelen duyarlı kan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.