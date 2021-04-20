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Giriş Tarihi: 21.4.2021 00:11

Ramazan'da kan bağışı mesaisi

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Ramazan'da kan bağışı mesaisi

’nın ilçesinde kan merkezi tarafından Ramazan’da kan bağışı mesaisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında Şanlıurfa Kızılay kan merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası 3 gün boyunca sahura kadar devam edecek.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ramazan ayında iftar sonrası düzenlenen Kan bağışıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kızılay kan merkezinde Koronavirüs salgınından dolayı stoklarda yaşanacak azalmalara karşı Ramazan ayı içerisinde Siverek ilçemizde başlattığımız kan bağışı kampanyamız 3 gün boyunca sahura kadar devam edecektir. Ramazan ayında iftar sonrası kan bağışına gelen duyarlı kan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

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Ramazan'da kan bağışı mesaisi
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