Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! İstanbul'da bugün başladı...

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanmadığını aktaran Yüksel, "Aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür bugün gerçekleşti. Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Tüm dünya olarak aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." diye konuştu.