Sağlık Müdürü marketlerdeki kalabalığa dikkat çekti

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı marketlerdeki alış veriş kalabalığına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından halkı uyardı.

Karabük ilinde cadde ve özellikle market alış verişlerindeki kalabalık yetkilileri endişe etmelerine sebep oluyor. Özellikle halkın Ramazan alış verişinde marketleri doldurmaları, sosyal mesafeye uymamaları yayılma hızının artması endişesi yaşanıyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Sarı" Covid 19 salgını tüm şiddeti ile devam ediyor ama toplumsal duyarlılık giderek azalıyor maalesef... Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bir günde bile marketlerde ailece alışveriş yapan vatandaşlarımızı görüyoruz. Unutmayın mutasyonlu virüsün yayılımı çok daha hızlı ve artık çocuklarımızı da olumsuz etkileyebiliyor. Hala genç, yaşlı demeden pek çok kardeşimizi, arkadaşımızı, aile büyüğümüzü bu hastalığa kurban veriyoruz. O yüzden başkalarının hatalarını emsal göstermek yerine nefsimize zor da gelse doğruları yapmaya çalışalım. Biliyorsunuz trafikte de kimi zaman haklı olmak yeterli değildir, zarar görmemek için mutlaka ilave tedbir gerekir..." dedi