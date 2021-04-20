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Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:48 Son Güncelleme: 21.4.2021 00:05

'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 10 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 10 yaralı

'nın ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, iftar sonrası Eyyübiye İlçesine bağlı bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki aile fertlerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre kavgada 12 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 10 yaralı
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