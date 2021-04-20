Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 10 yaralı

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, iftar sonrası Eyyübiye İlçesine bağlı bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki aile fertlerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.