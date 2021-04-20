Şanlıurfa'da yol verme kavgası can pazarına dönüştü! 2 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, iftar sonrası Eyyübiye İlçesine bağlı bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki aile fertlerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre kavgada 12 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.