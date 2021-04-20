Şehit ailesinden Yavuz’a ziyaret

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Suriye'de 16 Ocak 2020'de şehit düşen P. Uzm. Onb. Mustafa Alpaklı'nın ailesini ağırladı.

Yavuz, şehit annesinin elini öperek; "Allah şehidimizden ve nice vatan şehitlerimizden razı olsun. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Her zaman emrinizdeyiz gece gündüz bizi arayabilirsiniz. Bizler de bu güne kadar olduğu gibi Pandemi biter bitmez sizleri sık sık ziyaret etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Baba Ali Alpaklı Anne Aysel Alpaklı ve Şehit eşi Ayten Alpaklı beraber ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Mehmet Yavuz'a teşekkür eden Baba Ali Alpaklı, şehit haberi verilirken cenaze merasiminde ve taziyede pek çok konuda hep yanımızda oldunuz. Halende yanımızdasınız. Allah sizlerden razı olsun." dedi.