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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:48

Şehit ailesinden Yavuz’a ziyaret

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit ailesinden Yavuz’a ziyaret

’de 16 Ocak 2020’de şehit düşen P. Uzm. Onb. Mustafa Alpaklı’nın ailesi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz’u ziyaret etti.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Suriye'de 16 Ocak 2020'de şehit düşen P. Uzm. Onb. Mustafa Alpaklı'nın ailesini ağırladı.

Yavuz, şehit annesinin elini öperek; "Allah şehidimizden ve nice vatan şehitlerimizden razı olsun. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Her zaman emrinizdeyiz gece gündüz bizi arayabilirsiniz. Bizler de bu güne kadar olduğu gibi Pandemi biter bitmez sizleri sık sık ziyaret etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Baba Ali Alpaklı Anne Aysel Alpaklı ve Şehit eşi Ayten Alpaklı beraber ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Mehmet Yavuz'a teşekkür eden Baba Ali Alpaklı, şehit haberi verilirken cenaze merasiminde ve taziyede pek çok konuda hep yanımızda oldunuz. Halende yanımızdasınız. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

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Şehit ailesinden Yavuz’a ziyaret
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