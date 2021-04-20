Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı! Meğerse...

Davanın devam ettiğini ifade eden Küçükhızar, şunları kaydetti:

"Bu konuda yüzlerce vatandaş mağdur. Sosyal medyada gruplar kurduk. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Mahkemeye verince bize tekliflerini yinelediler. Ancak ben aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tavanı boyalı aracı satmak çok zor. Satmaya çalıştığımızda 50 ya da 100 bin liraya kadar fiyat kırıyorlar. Uluslararası firma olduğu için güvendik. Ancak bizi mağdur etti. Komik rakamlar teklif ediliyor. Tavanı boyalı arabayı kimse almak istemez."