Son dakika: Balıkesir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika...Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Balıkesir depremin şiddeti 3.3 belirlendi.

BALIKESİR'DE DEPREM!

#DEPREM

SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://maps.google.com/maps?q=39.1315,28.1093&ll=39.1315,28.1093&z=8

20.04.2021, 12:29:36 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 9.0 km

#Kandilli

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!