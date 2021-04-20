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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:43 Son Güncelleme: 20.4.2021 12:44

Son dakika: 'de ! Rasathanesi ve son depremler listesi

Son dakika: Balıkesir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre ’de 3.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde anlık korku ve panik yaşanırken depremi hisseden vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. Aşağıda, Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, ve Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Son dakika...Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Balıkesir depremin şiddeti 3.3 belirlendi.

BALIKESİR'DE DEPREM!

#DEPREM
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://maps.google.com/maps?q=39.1315,28.1093&ll=39.1315,28.1093&z=8
20.04.2021, 12:29:36 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 9.0 km
#Kandilli

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son dakika: Balıkesir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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