Son dakika: Çanakkale'de vaka sayısı 26 kat artmıştı! Peş peşe yeni önlemler alındı...

Son dakika haberleri: Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu olan 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi. Çanakkale, bu artış ile 10-16 Nisan haftasındaki vaka sayısında Türkiye'de en riskli il olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 26 kat artış gösterdi. Bu tablo kentte yaşayanları endişelendirirken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak ek terbirler aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, işyerlerine, verilen hizmet dışında ziyaretleri ve ikramları yasakladı. Yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.