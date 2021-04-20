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Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:01 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:04

: 'de yol kenarında boğazından bıçaklanmıştı! Katil ağabey çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmıştı! Katil ağabey çıktı

haberleri... 'de yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülen Yıldız Gül’ün ağabeyi tarafından namus meselesi yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli ağabey K.B’yi gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde namus yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.

Son dakika haberler... Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı.

Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Dedektifleri kaçan şüphelinin genç kadının ağabeyi olduğunu belirledi. Şüpheli ağabey Cinayet Büro Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli K.B. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin namus meselesinden olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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Son dakika: Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmıştı! Katil ağabey çıktı
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