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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:50 Son Güncelleme: 20.4.2021 12:00

: 'da acı olay! Televizyonun altında kalan çocuk can verdi... Babası yıkıldı

DHA
Son dakika haberi: Adana'da acı olay! Televizyonun altında kalan çocuk can verdi... Babası yıkıldı

haberleri... 'da meydana gelen olay yürek dağladı. Olay, ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle misafirliğe gittikleri evde oyun oynarken üzerine televizyon ünitesi düşen uyruklu 1,5 yaşındaki Muhammed Muhammed, hayatını kaybetti. Otopsinin ardından bebeklerinin cenazesini alan Ömer ve çifti sinir krizleri geçirdi. Ömer Muhammed bu sırada yere yığıldı.

Son dakika haberleri... Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer ve Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed, başka bir odada oynarken üzerine televizyon ünitesi devrildi.

Gürültüyü duyup odaya koşan çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak Muhammed Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi.

Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.


Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

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Son dakika haberi: Adana'da acı olay! Televizyonun altında kalan çocuk can verdi... Babası yıkıldı
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