Son dakika haberi: Adana'da acı olay! Televizyonun altında kalan çocuk can verdi... Babası yıkıldı

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak Muhammed Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.