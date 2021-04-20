SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da Aygül Yıldız'a kurşun yağdırmıştı! Avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı!

Son dakika haberi:Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı sokakta tabancayla vurarak öldürüp kaçan Mehmet Yıldız'ın olaydan sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Yıldız'ın avukatına, 'Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun' yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli, avukatının 'polise teslim ol' mesajına ise cevap vermedi.



'SERVİSE BİNDİĞİ YERDE BEKLEMEYE BAŞLADIM"



Yıldız emniyette verdiği ifadede, eşinin ailesiyle kendisi arasında olan kültür farkı nedeniyle anlaşamadıklarını söyledi. Mehmet Yıldız, "Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. Ailesiyle aramızda ciddi bir kültür farkı vardı. Ailesi gelip bizim üst katımıza taşındı. Ara ara aramızda sorunlar çıkıyordu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip, küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül'e çok yalvardım gelip benimle yaşaması, bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra anlaşmalı boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bu yüzden sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.