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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:18 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:30

haberi: 'nde korkutan ! 'dan hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi

AFAD son depremler verilerine göre, 'nde 4.4 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, 'nın birçok ilçe ve köyünden de hissedildi. AFAD, 08.09'da meydana gelen depremin 7.17 derinlikte olduğunu açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayayanlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler... Günlerdir fay hareketliliği yaşanan Ege'de, bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 08.09'da Ege Denizi'nde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.17 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Muğla'nın Datça başta olmak üzere, birçok ilçe ve köyünden hissedildiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

EGE'DE KORKUTAN DEPREM! MUĞLA'DAN HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, 4.4 şiddetindeki deprem Muğla'nın Datça ilçesinden hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın konumda olan Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sindi ve Mesudiye yaşayanlar, sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.5 olarak duyururken Akdeniz'in On İki Adalar açıklarında meydana geldiğini bildirdi.

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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi
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