Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi

Ege Denizi'nde peş peşe depremler... Günlerdir fay hareketliliği yaşanan Ege'de, bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 08.09'da Ege Denizi'nde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.17 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Muğla'nın Datça başta olmak üzere, birçok ilçe ve köyünden hissedildiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre, 4.4 şiddetindeki deprem Muğla'nın Datça ilçesinden hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın konumda olan Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sindi ve Mesudiye yaşayanlar, sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı.
Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.5 olarak duyururken Akdeniz'in On İki Adalar açıklarında meydana geldiğini bildirdi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı!