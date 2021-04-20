Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi

Ege Denizi'nde peş peşe depremler... Günlerdir fay hareketliliği yaşanan Ege'de, bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 08.09'da Ege Denizi'nde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.17 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Muğla'nın Datça başta olmak üzere, birçok ilçe ve köyünden hissedildiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.