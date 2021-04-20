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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:15 Son Güncelleme: 20.4.2021 13:54

: 'te korkutan ! maddeler bulunuyordu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: Fatih'te korkutan yangın! Kimyasal maddeler bulunuyordu

Son dakika haberleri... 'te çıkan korkuttu... İçinde maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden ekipler yönlendirildi.

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın | Video

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor.

Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Öte yandan ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, depoda patlama ihtimaline karşı çevrede de geniş çaplı önlem aldı.

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Son dakika haberi: Fatih'te korkutan yangın! Kimyasal maddeler bulunuyordu
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