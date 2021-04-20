Son dakika: Vaka görülmeyen tek ilçeydi: Nurhak Belediyesine 10 gün korona virüs karantinası

'SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'



Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Belediye personelinden bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle binanın karantinaya alındığını belirten Bozan, "Mesai arkadaşlarımızdan bazılarının COVİD-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı önlem amaçlı, belediye hizmet binamız, hizmetleri sadece zorunlu işlemlerle gerçekleştirecek, 10 gün sadece online hizmetlerde bulunacaktır. Zorunlu saha çalışmalarımız devam edecektir. Hepimizin sağlığı için lütfen evde kalalım. Maske, mesafe, hijyen kuralına uyalım" dedi.