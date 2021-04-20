Son Dakika: Van deprem ile sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi; Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan son verilere göre yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büüyklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Van Gölü olarak açıkladı. Aşağıda, Van depremi ile ilgili merak edilen bilgiler yer almaktadır. İşte, bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylı veriler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD'a ait son depremler listesi...