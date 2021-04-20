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Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:24 Son Güncelleme: 20.4.2021 19:56

Son Dakika: deprem ile sallandı! ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika: Van deprem ile sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli'den alınan son dakika verilerine göre 'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Son dönemlerde özellikle ve 'de yaşanan 4 ve üzeri depremler sonrası İç Anadolu'da da sarsıntıların meydana gelmesi, vatandaşların dikkatini son depremler listesi ve aktif fay hatlarına çevirdi. Aşağıda, Kandilli Rastahanesi ve AFAD'a ait son depremler listesi yer almaktadır.

Son dakika haberi; Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan son verilere göre yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büüyklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Van Gölü olarak açıkladı. Aşağıda, Van depremi ile ilgili merak edilen bilgiler yer almaktadır. İşte, bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylı veriler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD'a ait son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika: Van deprem ile sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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