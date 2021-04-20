Su aboneliği için gereken evraklar ve belgeler listesi ve başvuru işlemleri: Su aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Su aboneliği başvurusu yapacak olan vatandaşların bulundukları ildeki İSKİ, ASKİ, İZSU, TASKİ gibi su abonelik şirketlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca su aboneliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, şubeye gitmeden de e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Su aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Su aboneliği için gerekli belgeler konut ve iş yeri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konut için su aboneliği evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Tapu veya kira kontratı (Adresiniz sözleşme yapılacak mülkte kayıtlı ise bu belgelere gerek yoktur. https://adres.nvi.gov.tr/ web sitesi üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.)

Binanın yapım tarihi 12 Ekim 2004 öncesi ise bu tarihten öncesine ait elektrik, doğalgaz ya da telefon sözleşmelerinden herhangi biri ya da belediye tarafından onaylanmış emlak vergisi beyannamesinin imzalı sureti gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 12 Ekim 2004 - 26 Temmuz 2008 tarihleri arasında ise yapı kayıt belgesi ya da yapı ruhsatı gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 26 Temmuz 2008 sonrası ise yapı iskan belgesi gerekmektedir.

120 TL Teminat Bedeli

209 TL Su İştirak Bedeli

166,41 TL Kanal İştirak Bedeli

İskanı alınmayan binalarda ayrıca tapu belgesi de gerekmektedir.

İş yeri için su aboneliği evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Tapu veya kira kontratı (Adresiniz sözleşme yapılacak mülkte kayıtlı ise bu belgelere gerek yoktur. https://adres.nvi.gov.tr/ web sitesi üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.)

Binanın yapım tarihi 12 Ekim 2004 öncesi ise bu tarihten öncesine ait elektrik, doğalgaz ya da telefon sözleşmelerinden herhangi biri ya da belediye tarafından onaylanmış binanın yapım tarihini gösteren yazı gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 12 Ekim 2004 - 26 Temmuz 2008 tarihleri arasında ise yapı ruhsatı gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 26 Temmuz 2008 sonrası ise yapı iskan belgesi gerekmektedir.

322,20 TL Teminat Bedeli

209 TL Su İştirak Bedeli

Kanal İştirak Bedeli (Metrekareye göre değişir.)

İskanı alınmayan binalarda ayrıca tapu belgesi de gerekmektedir.

Doğal gaz aboneliği için gerekli belgeler nelerdir? Doğal gaz abonelik işlemleri için gereken evraklar listesi ve başvuru adımları

e-Devlet üzerinden su aboneliği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet su aboneliği

Su aboneliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen hizmetle e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler. e-Devlet üzerinden su abonelik başvurusu kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden su aboneliği başvurusu şu şekilde yapılmaktadır:

Öncelikle su aboneliği başvurusu yapacak olan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve PTT'den almış olduğu e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne su abonelik şirketinizin adını yazıp, 'Yeni Abonelik Başvurusu' sekmesini tıklayarak su aboneliği yapacağınız yerin adresini girmeniz gerekmektedir. Daha sonra yapacağınız işlemler sırasıyla; Başvuru Formu, Başvuru Onayı ve İşlem Sonucu aşamalarıdır. Bu işlemlerin ardından e-devlet üzerinden su aboneliği başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Abonelik isim değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

Mevcut su aboneliği bulunan işyeri ya da konutun başka kişi tarafından kullanılması durumunda isim değişikliği işlemi yapılmaktadır. Suyu kullanan kişinin aboneliği kendi adına alması gerekmektedir. Su aboneliği isim değişikliği için gerekli belgeler konut ve iş yeri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konut için su aboneliği değişikliği evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Tapu veya kira kontratı (Adresiniz sözleşme yapılacak mülkte kayıtlı ise bu belgelere gerek yoktur. https://adres.nvi.gov.tr/ web sitesi üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.)

Sayaca ait eski fatura ya da sayaç seri numarası

Sayacın güncel işareti

120 TL Teminat Bedeli

İş yeri için su aboneliği değişikliği evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Vergi Levhası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Tapu veya kira kontratı (Adresiniz sözleşme yapılacak mülkte kayıtlı ise bu belgelere gerek yoktur. https://adres.nvi.gov.tr/ web sitesi üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.)

Sayaca ait eski fatura ya da sayaç seri numarası

Sayacın güncel işareti

322,20 TL Teminat Bedeli

Elektrik aboneliği için gerekli belgeler nelerdir? Elektrik aboneliği için gereken evraklar listesi ve işlem adımları

Su aboneliği iptali nasıl yapılır?

Mevcut su aboneliği bulunan iş yeri ya da konutun taşınma vb. Nedenlerle kapatılması işlemidir. Abonelik iptal işlemi sonrası abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Su abonelik iptali için gerekli belgeler konut ve işyeri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konut için su aboneliği iptali evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Sayaç üzerinde bulunan son metreküp işareti

İş yeri için su aboneliği iptali evrak listesi:

T.C. Kimlik Belgesi

Sayaç üzerinde bulunan son metreküp işareti

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Su abonelik ayrılma işlemi nasıl yapılır?

Birden fazla hanenin kullandığı sayaçtan bir ya da birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir. Su abonelik ayrılma işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. Kimlik Belgesi

İş yerleri için vergi numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Bina yönetiminin oy çoğunluğunu sağladığını belirten kararın onaylı fotokopisi

Şantiye suyu aboneliğinden bireysel su aboneliğine geçişlerde yapı iskan belgesi

Ayrıca bir yapının büyük tadilat yapılması veya yıkılması durumunda mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

DASK için gerekli belgeler nelerdir? DASK çıkartırken gereken evraklar listesi ve işlem adımları