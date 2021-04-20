Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV - Youtube canlı yayında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde bugün yapılacak MP TV canlı çekilişi için oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak oynayan ve büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler bilet sorgulamak amacıyla 20 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 20 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralarla biletinizi kontrol edebileceğiniz MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;