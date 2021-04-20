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Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:02 Son Güncelleme: 20.4.2021 19:02

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) işbirliğinde her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) günleri - ortak canlı yayında kazandıran numaraları çekilen sonuçları bugün (20 Nisan 2021 Salı) şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar 794 bin 200 TL’lik beklenen tutarını kazanmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 20 Nisan çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV - Youtube canlı yayında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde bugün yapılacak MP TV canlı çekilişi için oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak oynayan ve büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler bilet sorgulamak amacıyla 20 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 20 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralarla biletinizi kontrol edebileceğiniz MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Nisan Süper Loto sonuçları:




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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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