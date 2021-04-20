Taksim meydanında çöken alanların parke taşları yenileniyor

Beyoğlu Taksim meydanında geçmiş dönem tarafından yapılan alanda kısmi çökmeler meydana geldiği belirtilerek parke taşları kırılıp yenileniyor. Taksim meydanının Gezi parkı kısmında metro durağının hemen üst tarafında çökmeler meydana geldi.

Zeminin altındaki toprağın çökmesi ile parkelerde kısmi olarak çöküntü yaşadı. Vatandaşların şikayeti üzerine belediye görevlileri daha önce yapılan parke taşlarını balyozlarla kırarak çöken kısmı yenileme çalışmasına başladılar. Çöken kısımların parke taşları kırılarak yerinden çıkarılıp çöken kısmın altı desteklenerek yeni parke taşlarının döşeneceği kaydedildi.