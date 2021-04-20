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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:29

TSK'nın E-7T HİK uçağı ilk defa farklı NATO ülkesinde görev yaptı

DHA
TSK'nın E-7T HİK uçağı ilk defa farklı NATO ülkesinde görev yaptı

, 'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi." denildi.

Açıklamada, "16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı" ifadeleri yer aldı.

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TSK'nın E-7T HİK uçağı ilk defa farklı NATO ülkesinde görev yaptı
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