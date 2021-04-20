Türkiye’deki patates sevkiyatları içinde Ahlat birinci sırada

Ahlat'ta patates depolarındaki çalışmaları yerinde görmek üzere giden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, çiftçilere sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçnlere teşekkür etti.

Kiler, önceleri Ahlat'taki üretimden dolayı çiftçilerden gelen talepleri kendi imkanlarıile çözmeye çalıştığını, ancak konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettikten sonra patatesin yanında soğan ve çeltiği de içinde alacak şekilde büyük bir projeye imza attıklarını söyledi.

Kiler gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özellikle Ahlat ilçemize gelmek istedik. Hem çifçimizin gülen yüzünü görmek için bir önceki gelişimde bayağa sitem vardı. Çiftçilerin elinde kalan patateslerden dolayı mağdur olan çifçilerimiz vardı. Yaklaşık 2 ay önce bu durumu görünce ben etkinlendim. Çiftçinin emek verdiği depolamış ürünü satamadığı için mağdur olduğunu gördüm."

Kiler, çiftçinin elinde kalan ürünü öncelikle Türki Cumhuriyetleri başta olmak üzere Ortadoğu pazarına göndemek istediklerini bu nedenle de önce Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü anlattı. Kiler açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçinin borcu var ödeyemiyor. Buna çare bulmak için önce Dışişleri Bakanımızla görüştük. Dış ülkelere satmak için. Ordan yola çıktık cevap alamadık. Burada çifçiler aradılar mağdur oldukalrını söylediler. En azında biz başlatalım dedik. 10 bin aileye kendim patataes alarak dağıttım. Daha sonra bölgedeki Valileri aradık. Batman. Siirt, Van, Diyarbakır valilerini arayarak sosyal yardımlaşma yoluyla almalarını sağladık. Valilerimiz illerine göre 4-5'er kamyon aldılar. Baktık ki böyle yürümeyecek. İçişleri Bakanımızla görüşerek konuyu arz ettim. Daha sonra bakan yardımcısı beni arayarak projeyi tamamladık. Proje gelişti ve Cumhurbaşkanımıza illetildi. Kendisi sadece patatesle kalmadı. Soğanları da ellerinde olan vardı. Edirne'de çeltiği de içine katarak çiftçiye cansuyu sağlama amacıyla başlattık."

Kiler, bu projeyle hem çiftçiye cansuyu sağladıklarını, hem de Ramazan ayı içerisinde muhtaç ailelere küçük de olsa bir destek verdikleri ifade ederek, "Hem çiftçinin emeğinin karşılığını almasını hemde milyonlaca fakir aileye gıda yardımı olmak üzere proje gelişti. Bunda hem üreten hemde tüketen memnun kaldı. Çünkü evlerine Ramazan ayında gıda girdi. Dolaysıyla bu gün gelip hemde burda çiftçimizin gülen yüzünü görmek istedik. Hem de sevkiyatların gidişatını inceledik." dedi.

Ahlat ilçesinde depolarda bekleyen 30 bin ton patates bulunduğunu, bunun 10 bin tonunun kendi imkanları ile vatandaşlara dağıtıldığını anlatan Vahit Kiler, kalan 20 bin tonun da sevkiyatının devam ettiğini söyledi. Kiler, günde ortalama 50 kamyonun Bitlis'ten sevk edildiğine de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'deki sevkiyatları içinde Ahlat birinci sırada. Günlük yaklaşık 50 kamyon sevkiyat yapıyoruz. Büyük üretimi olan illerde dahi bu sevkiyata ulaşamadılar. Orda da çok iyi bir çalışma var. Bu gidişle günlük bin ton civarında ürün gönderiyoruz. Ramazan sonuna kadar elimizdeki tüm ürünlerin sevkiyatını yapmış olacağız. İki türlü memleketimiz kazanacak. Milletin malı milete gidecek. Yaklaşık 30 bin ton vardı. Şu an civarında 20 bin ton elimizde kaldı. Ramazan ayının sonuna kadar bunu bitirmiş olacağız."