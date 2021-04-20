Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesinin hazırlıkları devam ediyor

Yaklaşık 400 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 80 bin metrekare yeşil alan ile 13 kilometrelik yürüyüş bandı ile İstanbul Pendik'ten sonra Trükiye'nin en büyük millet bahçesi Ahlat'ta inşa ediliyor.

Ahlat ilçesinin Çarho mevkisinde hazırlıkları devam eden millet bahçesinin Haziran ayı ortalarına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'dan bilgi alan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, çevre illerin de rağbet göstereceği ve nefes alacağı bir alan inşa etme arzusunda olduklarını söyledi.

Kiler gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Burada yapılan Millet bahçesi Ahlat ve çevre illerin nefes alacağı bir mekan olacak. Yaklaşık 400 bin metrekare alan içinde 135 bin metrekaresi kullanım alanı olarak öngörüldü. Burada 80 bin metrekare yeşil alan, 13 kilometre yürüyüş alanıyla muhteşem bir alan oluşturuldu. Türkiye'de İstanbul Pendik'ten sonra çevredeki şehirler içinde ikinci büyük millet bahçesi olacak. Burada gezdikten sonra şimdi bir dikili ağacımız olsun. Bir ağaç diktik. Toplamda bin 900 tane ağaç dikildi. Süs bitkilerimiz var. 3 köprüsü var. Köprülerde Ahlat taşı kaplamalarıyla güzel bir mekan olmuş. Belediye Başkanımız gece gündüz demeden burada çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işler yürüyor. Haziran ayında bölgenin hizmetine açılacak."