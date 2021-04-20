Tuzla’da 180 metrelik gemi karaya oturdu

Tuzla'dabulunan demir sahasında, 180 metre uzunluğundaki HOEGH PUSAN isimli gemi karaya oturdu. Yardım çağrısında bulunan gemiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun süreden beri Tuzla demir sahasında bulunan 180 metrelik Singapur bayraklı HOEGH PUSAN isimli yük gemisinin, bu gece (dün gece) 23.45'te demir tarayarak karaya oturduğu ihbarı alınmıştır. Olay nedeniyle yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile KURTARMA-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edilmiştir. Olay sonrasında yapılan ilk kontrollerde; can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.