‘Üvey evlat’ kurşunu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Murat Akkaya (35) annesinin bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Mahmut Kaşıcı'yı (55) sokakta av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Akkaya, "Beni her gördüğünde 'Üvey evlat ne yapıyorsun' diyordu. O nedenle öldürdüm" dedi. Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. 55 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Murat Akkaya (35) annesi Necibe Akkaya'nın bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Mahmut Kaşıcı'yı (55) evlerinin önünde gördü. Kaşıcı, Murat Akkaya'ya 'Üvey evlat ne yapıyorsun?' diye sordu. Buna sinirlenen Akkaya eve giderek av tüfeğini alıp sokağa çıktı. Akkaya yolda yürüyen Kaşıcı'yı sırtından av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Kaşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkaya gözaltına alındı.Katil zanlısı Akkaya'nın ifadesinde, "Mahmut Kaşıcı, annemi öz babam ile evliyken 17 yıl önce kaçırmıştı. Annem ile imam nikahı kıydı ve 5 yıl yaşadılar. Annem Mahmut Kaşıcı'dan ayrılıp babama geri döndü. Mahmut ilçede beni her gördüğünde 'Üvey evlat nasılsın?' diye takılıyordu. Uyarmama rağmen hep beni bu şekilde tahrik etti. Olay günü de aynı şekilde 'Üvey evlat ne yapıyorsun?' diye sordu. Bu kez dayanamadım" dediği öğrenildi.