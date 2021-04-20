Uyuşturucuya 57 gözaltı, 10 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 57 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 10 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin genelinde yaptığı rutin ve planlı çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 143 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 14 fişek, 8 adet kartuş ile 72 adet kesici alet ele geçirildi.