Vakalar patlamıştı! O ilde MOBESE ile takip başladı...

KURALLARA UYMAYANLAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLECEK

Kent Güvenlik Yönetim Merkezini de ziyaret eden Vali Makas, korona virüs ile mücadelede denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğinin altını çizerek; bundan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde sadece ekiplerin değil, KGYS kameralarıyla da denetimlerin olacağını söyledi. Maske, mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşların da yine KGYS kameralarından tespit edilerek gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyleyen Vali Makas, alınan bütün tedbir ve önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu belirterek, covid-19 salgından en kısa zamanda kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.