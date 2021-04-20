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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:52 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:06

Vakalar patlamıştı! O ilde MOBESE ile takip başladı...

AJANSLAR
Vakalar patlamıştı! O ilde MOBESE ile takip başladı...

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vaka sayısının tırmanışta olduğu illerde yeni tedbirler alınıyor. Vaka sayısında patlama yaşanan 'da MOBESE kameralardan denetimi yapılmasına karar verildi. Bu karara göre; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar kamera kayıtlarından tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Covid-19 salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği Erzincan'da, MOBESE kameralardan korona virüs denetimi yapılacak. Erzincan'da alınan yeni kararla Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle de (KGYS) korona virüs denetimi yapılacak. Korona virüs vaka sayısının aşırı derecede artmasının ardından denetimler de artırıldı. Oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra bundan sonra MOBESE kameralarıyla da denetim faaliyetinde bulunulacak.

GELEN HER MÜŞTERİYE KESİNLİKLE HES KODU SORULACAK

Vali Mehmet Makas, beraberinde Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak ile birlikte hem esnaf ziyareti hem de denetimde bulundu.
Esnaflara, gelen her müşteriye kesinlikle HES kodu sorması gerektiğinin altını çizen Vali Mehmet Makas, bu konuda ziyaret ettiği her işletme sahibine uyarıda bulundu.

KURALLARA UYMAYANLAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLECEK

Kent Güvenlik Yönetim Merkezini de ziyaret eden Vali Makas, korona virüs ile mücadelede denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğinin altını çizerek; bundan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde sadece ekiplerin değil, KGYS kameralarıyla da denetimlerin olacağını söyledi. Maske, mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşların da yine KGYS kameralarından tespit edilerek gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyleyen Vali Makas, alınan bütün tedbir ve önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu belirterek, covid-19 salgından en kısa zamanda kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Erzincan'da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olması üzerine bugün yeni alınan kararlar Erzincan Valiliğinin sosyal medya üzerinden yayımlandı. Kararlar şöyle sıralandı:

  1. "14 Nisan 2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.
  2. Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14:00'dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.
  3. Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.
  4. İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.
  5. Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.
  6. Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19-23 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.
  7. Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.
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Vakalar patlamıştı! O ilde MOBESE ile takip başladı...
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