Villaya tombala baskını!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kartepe İlçesinde bir villada, tombala diye tabir edilen oyunun oynatıldığına dair duyumlara ulaştı.

Önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, bahse konu adreste bulunan villaya baskın yapıldı. Polis bile içeri girdiğinde gördüğü manzarada şaşkına döndü Normal şartlarda en fazla 10 kişinin kalabileceği villada tam 32 kişi, iç içe girmiş ve tüm koronavirüs tedbirlerini ihlal ederken yakalandı.

İçeride bulunan kişilerin her birine maske ve mesafe kurallarına uymamak, kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ayrı ayrı ceza uygulandı.

Öte yandan villada kumar oynattğı belirlenen kişiler hakkında da kumar oynamaya yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.