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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Yalnız değilsiniz devlet yanınızda

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yalnız değilsiniz devlet yanınızda
Daha önce görev yaptığı Ordu'da çocuklarla mektuplaşarak dileklerini yerine getiren Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdiği sosyal sorumluluk projesinden sonra engeli olan vatandaşlara da gönlünü açtı. Sonel, "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" adını verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 19 ilçede engeli olan vatandaşları tespit ederek, onlara yönelik çalışmalarla devletin şefkatini ve sıcaklığını onlara hissettirdi. Vali Sonel, "Ordu genelinde tespit ettiğimiz 40.435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık ve bugün itibarıyla da 26.860 engeli olan vatandaşımızın evlerine giderek kendileri ziyaret ettik.Unutulan, en ücra köşede bu imkânlardan haberi olmayan engeli olan vatandaşlarımız olabilir. Ya da engeli olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçları oluyor. Biz istiyoruz ki her gün yanlarında olalım. Devletimizin her daim onların yanında olduğunu hissettirelim" dedi.
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Yalnız değilsiniz devlet yanınızda
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