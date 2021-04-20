Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yanlış parklara mobil denetim
Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:20

Yanlış parklara mobil denetim

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yanlış parklara mobil denetim

’te hatalı parkların trafik akışı ve güvenliğini tehlikeye düşürecek düzeye gelmesi üzerine polis mobil ihlal tespit sistemine geçme kararı aldı.

Gaziantep trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yapılan park yasağı ihlalleri artık mobil denetim aracıyla tespit edilecek.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği ve trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması, trafik düzenleme faaliyetlerinde elektronik sistemlerden üst düzeyde faydalanılarak trafik denetim unsurlarına yardımcı olunması amacıyla; ilimizde öncelikle trafik kazalarının yoğun olduğu güzergâh ve kavşaklarla birlikte, araç trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği cadde ve sokaklardaki park yasağı ihlallerinin önlenmesi amacıyla Mobil İhlal Tespit Sistemi ( MİTS ) aracı 1 Mayıs 2021 tarihinde hizmete girecektir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yanlış parklara mobil denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA