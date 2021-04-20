Yanlış parklara mobil denetim

Gaziantep trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yapılan park yasağı ihlalleri artık mobil denetim aracıyla tespit edilecek.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği ve trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması, trafik düzenleme faaliyetlerinde elektronik sistemlerden üst düzeyde faydalanılarak trafik denetim unsurlarına yardımcı olunması amacıyla; ilimizde öncelikle trafik kazalarının yoğun olduğu güzergâh ve kavşaklarla birlikte, araç trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği cadde ve sokaklardaki park yasağı ihlallerinin önlenmesi amacıyla Mobil İhlal Tespit Sistemi ( MİTS ) aracı 1 Mayıs 2021 tarihinde hizmete girecektir" denildi.