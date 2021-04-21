10 milyonun hesabını ver

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'de oy çokluğuyla geçen 2020 yılı Denetim Raporunun yankıları sürüyor. Raporda özellikle 10 milyon 124 bin TL'lik paranın kimlere harcandığı sorusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından halen cevap bulmazken doğrudan temin ve rayiç fiyatlar üzerinde yapılan alımlar dikkatlerden kaçmadı. Denetim Komisyonunun hazırlandığı raporda, belediyenin gelirlerinin yükselmesine rağmen hizmetin üretilmediği ortaya çıkmıştı.

Raporda özellikle 10 milyon 124 bin TL'lik paranın kimlere harcandığı sorusu halen cevap bulmazken doğrudan temin ve rayiç fiyatlar üzerinde yapılan alımlar dikkatlerden kaçmadı.

RAPORDA ŞU HUSUSLAR YER ALDI

Belediye gelirleri yükselmesine rağmen hizmet üretilmesi. Doğrudan temin ve rayiç fiyatlar üzerinde alımlar yapıldı. Doğrudan teminlerde çok önemli bir artış oldu. Belediye ihtiyaçlarının toplu olarak açık ihale yöntemiyle, karşılanmalı. Doğrudan teminlerde rekabeti arttırmak adına daha fazla sayıda firmadan teklif alınmalı. Yapılan denetim çalışması sonucunda pazarlık usulü ihalelerin sayısı fazla. Çok acil durumların dışında açık ihale usulünün tercih edilmesi daha uygun. Bazı doğrudan temin kalemlerinde birim fiyatlarının piyasanın üzerinde. Açık ihale yönteminin fiyat üstünlüğü yani daha düşük fiyat sağladığı görülmüştür. Performans sebebiyle işten çıkarılan bazı işçiler mahkeme kararıyla işe döndü. Bu bütçeye külfet getirdi. İşten çıkarılmaların daha sağlam bir bir zemine oturtulması gerekir.