18 ülkede 1 milyon insana ulaşacağız

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca 18 ülkede 1 milyon civarında insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bazı etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazanda 18 ülkede doludizgin faaliyet yürüttüklerini anlattı. Ağırlıkla savaş, afet ve yoksulluğun yaşandığı ülkelere yardım yapıldığını dile getiren Kınık, "Yemen, Somali, Sudan, Irak, Suriye gibi ülkelerdeyiz. Ama bir taraftan da gönül coğrafyası dediğimiz Bosna Hersek, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış. Bir taraftan insanlara hijyen, kişisel koruyucu ekipman gibi destekler vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan özellikle gıda desteğimiz yoğun şekilde devam ediyor. Hedefimiz ramazan boyunca 18 farklı ülkede yaklaşık 1 milyon insana yardım ulaştırmak" dedi.