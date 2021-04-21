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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:36 Son Güncelleme: 21.4.2021 11:36

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? günü kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Cuma günü kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile beraber Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi “ günü resmi tatil mi, yarım gün mü?” soruları yanıt aramaya başladı. Her sene çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanan bu milli bayram bu sene ise koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler bu noktada 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılından bu yana ülkemizde kutlanmaya başlanan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen milli bayramın yaklaşmasıyla milyonlar "23 Nisan Cuma günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Hem öğrenciler hem kamu ve özel sektör çalışanları ilgilendiren bu konu sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. Buna göre; 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatildir. 23 Nisan 2021 Cuma gününe denk geliyor.

23 NİSAN'IN BAYRAM OLMASI

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

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23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Cuma günü kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?
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