23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?

Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bu yıl hafta içi yani Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle açık ve kapalı olan kurumların son durumu merak ediliyor. Bankalarda işlemleri olanlar ise 23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda; 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı? İşte yanıtı…

23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler 23 Nisan'da bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı;