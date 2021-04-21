23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?

Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bu yıl hafta içi yani Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle açık ve kapalı olan kurumların son durumu merak ediliyor. Bankalarda işlemleri olanlar ise 23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda; 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı? İşte yanıtı…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler 23 Nisan'da bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.
İşte cevabı;
23 NİSAN'DA BANKALAR KAPALI MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatilden dolayı 23 Nisan cuma günü bankalar kapalı olacak.
23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI?
23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor.