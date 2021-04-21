23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Bunun sebebi ise yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasıdır. Her yıl resmi tatil günlerinde eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, kargo, noter gibi yerlerin kapalı olduğu, eczanelerin nöbetçi usulü çalıştığı biliniyor. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak. 23 Nisan'da eczaneler açık mı sorusu yanıt buldu. Buna göre resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 23 Nisan Cuma günü kapalı olacak.
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi.
Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.
Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.