Her yıl düzenli olarak etkinliklerin düzenlendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Resmi tatil olması nedeniyle yasak olup olmayacağı merak edilirken aynı zamanda 23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara da yanıt aranıyor. Özellikle salgın süresince artan internet alışverişleri nedeniyle kargo çalışma saatleri gündem olmuştu. Bu kapsamda; 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma günü kutlanacak. Resmi tatil olmasından dolayı açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar ise belli oldu…